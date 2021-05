Nadal gaat op voor tiende titel in Rome, Djokovic verslaat Tsitsipas

Billie Jean King Cup Chinese tennis­sters weer naast Nederland na verlies Arantxa Rus

16 april Arantxa Rus heeft in De Maaspoort in Den Bosch de tweede partij in de landenontmoeting met China in de play-offs van de Billie Jean King Cup verloren. Xiyu Wang was in drie sets te sterk voor de Westlandse: 6-1, 3-6, 6-2.