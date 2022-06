Nadal heeft goede hoop Wimbledon te halen

met video Botic van de Zandschulp naar halve finale Queen's, waar mogelijk clash met Matteo Berrettini wacht

Botic van de Zandschulp heeft uitstekende zaken gedaan in Londen. Hij was over twee sets te sterk voor Alejandro Davidovich Fokina (6-2 en 6-4). Daarmee bereikt hij de halve finale van het toernooi, die hij zal spelen tegen Tommy Paul of Matteo Berrettini.

14:45