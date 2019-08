Nadal herpakt zich na zeldzame zwakke start tegen Fognini in Montreal

Zegereeks Andreescu in Toronto duurt voort

9 augustus Het is een opmerkelijke week voor Bianca Andreescu in Toronto. De Canadese tennisster was maanden absent vanwege een blessure en maakte in haar ‘thuistoernooi’ weer haar opwachting. En hoe! Nadat ze eerder al Kiki Bertens uitschakelde was ze vrijdag te sterk voor Karolina Pliskova. Andreescu speelde al haar vierde driesetter in Toronto en was ook voor de nummer drie van de wereld te sterk: 6-0, 2-6, 6-4.