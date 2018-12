Nadal in Abu Dhabi onderuit tegen Anderson

De Servische nummer 1 van de wereld klopte Karen Chatsjanov met 6-4 6-2. Djokovic nam daarmee een beetje revanche voor zijn nederlaag begin november in de finale van het masterstoernooi in Parijs tegen de jonge Rus.

Nadal, die zijn eerste plaats op de wereldranglijst dit jaar moest afstaan aan de opgeleefde Djokovic, kwam op de US Open voor het laatst in actie. De 32-jarige Spanjaard moest toen in de halve finales geblesseerd opgeven. Vanwege een buikspierblessure sloeg Nadal de rest van het seizoen over. Hij gebruikte die periode ook om zich te laten opereren aan een enkel. ,,Mijn doel is bij de Australian Open fit te zijn en ik denk dat ik op de goede weg ben'', zei de Spanjaard in Abu Dhabi. ,,Ik heb hier weer een stap voorwaarts gezet.''