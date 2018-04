Nadal in Monte Carlo langs Bedene

Nadal liep in januari tijdens de Australian Open een bovenbeenblessure op en kwam een tijdlang niet in actie. De zestienvoudig grandslamwinnaar moest tijdens zijn afwezigheid de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan Roger Federer, maar keerde terug aan kop nadat de Zwitser vroeg was uitgeschakeld in Miami. Nadal maakte anderhalve week geleden in de Daviscup zijn rentree. In de landencompetitie tegen Duitsland won hij van Alexander Zverev en Philipp Kohlschreiber.