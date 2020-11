Nadal is gebrand op eerste eindzege in ATP Finals: ‘Ik kan van iedereen op elke ondergrond winnen’

Door Marijn Abbenhuijs



Hij pakte in oktober op Roland Garros zijn twintigste Grand Slam-titel en won begin deze maand tijdens het ATP Masters 1000-toernooi in Parijs zijn honderdste tenniswedstrijd in het profcircuit. Daarmee is 2020 ondanks alle coronaperikelen een jaar vol met mijlpalen voor Rafael Nadal. Maar toch ontkwam hij in de persconferentie na zijn verloren poulewedstrijd tegen Dominic Thiem niet aan vragen over het toernooi dat hij nog niet won: de ATP Finals.

Quote Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn kans ga krijgen om dit toernooi te winnen. Rafael Nadal Hij moest het na zijn 7-6, 7-6 nederlaag tegen de Oostenrijker maar weer eens verklaren. ,,Het is de realiteit dat ik dit toernooi nog nooit gewonnen heb, maar zonder arrogant te willen zijn, denk ik dat ik van iedereen kan winnen op elke ondergrond als ik mijn beste tennis speel”, reageerde hij. Nadal maakte daarmee duidelijk dat hij het gat op zijn erelijst deze week wil opvullen.



En dat kan ook nog steeds. Want zijn nipte nederlaag tegen Thiem maakte hem nog niet kansloos. De Oostenrijker is al zeker van de winst in ‘Group London 2020’, maar in de strijd om het tweede ticket voor de halve finale gaat het vanavond (de wedstrijd begint om 21.00 uur) tussen Nadal en Stefanos Tsitsipas. Zij verloren allebei van Thiem en wonnen hun duel met Andrey Rublev, de vierde speler uit hun poule.

Buitenkansje

De editie van dit jaar lijkt sowieso een buitenkansje voor Nadal om de ATP Finals toch nog een keer te winnen. Eén van de redenen dat het hem tot nu toe nog niet lukte, zou het tijdstip van het evenement kunnen zijn. De seizoensafsluiter tussen de acht beste spelers van het jaar wordt altijd diep in november gespeeld. Nadal, die toch bekend staat om zijn arbeidsintensieve speelstijl, is aan het einde van het seizoen vaak niet meer helemaal okselfris. Zo won hij ook Shanghai en Parijs, de twee laatste ATP Masters 1000-toernooien van het jaar, nog nooit. Beide evenementen vinden doorgaans tussen half oktober en begin november plaats.

Dat in combinatie met de snelle indoor baan waarop wordt gespeeld, maakt dat het toernooi niet in de voor de Spanjaard beste omstandigheden wordt gespeeld. Hij haalde wel twee keer de finale, maar verloor in 2010 van Roger Federer (die met zes titels recordwinnaar is) en in 2013 van vijfvoudig winnaar Novak Djokovic.

Maar dit jaar is alles anders. In het door de coronacrisis flink uitgeklede seizoen, zijn de ATP Finals de uitgelezen kans om in het sterk ingekorte tennisjaar nog een grote titel te pakken. Nadal is er in elk geval nog fit genoeg voor. ,,Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn kans ga krijgen om dit toernooi te winnen”, zei hij na het duel met Thiem. Hij was tevreden met het niveau dat hij in de wedstrijd tegen de Oostenrijker haalde en wil dus meer. Daarvoor moet hij vanavond van Tsitsipas winnen. Als dat hem lukt, kan hij zich zaterdag in de halve finale tegen Daniil Medvedev voor de derde keer plaatsen voor de finale. Misschien beleeft Nadal dan, na zijn twintigste grand slam titel en zijn duizendste profzege, opnieuw een mijlpaal in dit tennisjaar.

