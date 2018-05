Nadal laat zich in Rome niet verrassen

Shapovalov werkte in het begin van de partij op eigen service nog acht breekpunten weg. In de zevende game sloeg Nadal (4-3) alsnog toe waarna de nummer twee van de wereld de eerste set naar zich toe trok. In de tweede set leverde Shapovalov al in de eerste game zijn service in (1-0). Daarna was er voor hem geen redden meer aan.

Nadal speelde één keer eerder tegen Shapovalov, die in Rome in de tweede ronde nog te sterk was voor Robin Haase. De 31-jarige Spanjaard verloor vorig jaar in Toronto in de achtste finales van de getalenteerde Canadees.

Nadal speelt in de kwartfinales in Rome tegen de Italiaan Fabio Fognini, die in twee sets de Duitser Peter Gojowczyk inrekende (6-4 6-4).