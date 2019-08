Nadal moet hard werken voor plek in derde ronde Toronto

Evans had in de tiebreak van de eerste set twee setpunten. Na een 6-4-achterstand in de tiebreak won Nadal vier punten op een rij. In de tweede set won Nadal direct de eerste servicegame van Evans, waarna het spel enige tijd stillag vanwege regenval. Na de onderbreking kwam Evans terug tot 3-3, maar hij werd vervolgens opnieuw gebroken. Nadal liet Evans niet meer terugkomen.



Wimbledonfinalisten Roger Federer en Novak Djokovic zijn in Canada niet van de partij. Daardoor is Dominic Thiem, afgelopen week nog de sterkste op het graveltoernooi van Kitzbühel, als tweede geplaatst.