Nadal na hinderlijke onderbreking ronde verder, duel met Van de Zandschulp mogelijk

Rafael Nadal heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon, al moest de 36-jarige Spanjaard nog wel even zijn geduld bewaren toen het weer begon te regenen in Londen en het dak van Centre Court dicht moest.

Nadal, winnaar van Wimbledon in 2008 en 2010, versloeg Ricardas Berankis uit Litouwen in vier sets: 6-4, 6-4, 4-6, 6-3. Nadal had iets meer dan drie uur tennis nodig tegen de nummer negentig van de wereldranglijst, maar daar kwam ook nog een pauze van zo'n 50 minuten bij toen het in de vierde set plots begon te regenen en het dak van Centre Court dicht moest.



Nadal bleef in de catacomben van het honderd jaar oude tennisstadion goed warm en eenmaal terug op de baan rekende hij snel en professioneel af met de 32-jarige Litouwer. Hij klaarde de klus met een ace, waarna hij een staande ovatie kreeg van het publiek in Londen. ,,Ik heb drie jaar geen wedstrijd op gras gespeeld, dus elke dag biedt weer de kans om te verbeteren”, zei de 36-jarige Nadal na afloop. ,,Ik moet mezelf echt verbeteren. Gelukkig was de vierde set een stuk beter dan in het begin. In de laatste set kon ik agressief spelen met mijn forehand. Maar het is een proces en ik moet accepteren dat mijn spel nog niet perfect is.”

Nadal mag zich met 22 grandslams (waarvan 14 op Roland Garros) al de meest succesvolle mannelijke tennisser aller tijden noemen, maar hoopt nog op zijn derde eindzege in Londen en wil daarna mogelijk zelfs ook nog de US Open winnen om de kroon op zijn prachtige loopbaan te zetten. Nadal zit in de onderste helft van het schema op Wimbledon, waar Stefanos Tsitsipas (zaterdag tegen Nick Kyrgios) eigenlijk de enige grote naam is die hem de weg naar de finale kan beletten.

In de bovenste helft van het schema moet Novak Djokovic (twintig grandslams, waarvan zes op Wimbledon) in de derde ronde afrekenen met Miomir Kecmanović, waarna in de vierde ronde een clash met de Nederlandse sensatie Tim van Rijthoven of de Georgiër Nikoloz Basilashvili wacht. Carlos Alcaraz zit ook in de bovenste helft van het schema.

Nu tegen Lorenzo Sonego

Nadal had dinsdagavond in de eerste ronde in het zuiden van Londen de Argentijn Francisco Cerundolo ook al in vier sets verslagen: 6-4, 6-3, 3-6, 6-4. Nadal neemt het zaterdag in de derde ronde op Wimbledon op tegen de 27-jarige Italiaan Lorenzo Sonego.

De winnaar van die partij neemt het maandag in de vierde ronde (achtste finales) op tegen Botic van de Zandschulp of Richard Gasquet. Van de Zandschulp bereikte eerder dit jaar ook al de derde ronde op de Australian Open en Roland Garros. Hij verloor vorige maand in Parijs van Rafael Nadal, maar ziet een nieuwe ontmoeting met de Spaanse tennisgrootheid (22 grandslams) in de vierde ronde van Wimbledon wel zitten. ,,Gras is wel de beste ondergrond om hem te treffen. Het liefst speel ik wel tegen hem als ik verder kom, ja. Al zou dat misschien anders zijn als er wel om punten zou worden gespeeld.”

