Nadal na regenonderbreking klasse apart tegen Schwartzman

Schwartzman, de nummer 12 van de wereldranglijst, won gisteren de eerste set tegen de de Spaanse nummer één van de wereld. Het was pas de eerste set die Nadal weggaf op Roland Garros dit jaar. Er kwam zelfs een einde aan een reeks van 37 gewonnen sets van Nadal op Roland Garros.



De partij werd gisteren in de tweede set stilgelegd vanwege de regen en werd vandaag hervat bij een 5-3 stand in de tweede set in het voordeel van Nadal. De Spanjaard serveerde de set uit en nam met een break ook gelijk de leiding in set drie. De 25-jarige Schwartzman, twaalfde op de mondiale ranglijst, leverde even later weer zijn service in. De Argentijn kreeg op 5-2 vier kansen om terug te breken, maar Nadal werkte al die breakpoints weg en trok de set naar zich toe.



Schwartzman vocht voor wat hij waard was en kreeg daarmee wel het publiek op Court Philippe-Chatrier achter zich, maar hij slaagde er niet in Nadal echt in de problemen te brengen. Weer pakte de Spanjaard een vroege break voorsprong, waarna hij na in totaal iets meer dan 3,5 uur op de baan zijn plek in de halve finales kon vieren.



Nadal versloeg eerder Simone Bolelli, Guido Pella, Richard Gasquet en Maximilian Marterer en neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen Marin Cilic en Juan-Martin Del Potro. Die partij is nog bezig. De Spanjaard jaagt op zijn elfde titel op Roland Garros en zijn 17de grandslamtitel in totaal.



De andere finalist komt uit het duel tussen Dominic Thiem en Marco Cecchinato.