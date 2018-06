Nadal onbedreigd naar elfde finale in Parijs

In de eerste set had de Spaanse recordwinnaar het moeilijk met de lange Argentijn. Nadal werd in de openingsfase meerdere keren onder druk gezet, maar wist toch telkens zijn service te behouden. Zelf sloeg hij op de belangrijke momenten wel toe wat resulteerde in setwinst.



In set twee liet Nadal zien waarom hij de enige echte gravelkoning is. Hij kwam direct op een break voorsprong en die mentale tik kwam Del Potro niet meer te boven. De Spanjaard gunde Del Potro slecht één game en stoomde snel door naar 6-1. Ook in de derde set was Nadal oppermachtig.



In de finale treft Nadal zondag de nummer acht van de wereldranglijst Dominic Thiem. De 24-jargie Oostenrijker staat voor het eerst in de finale van een Grand Slam-toernooi. Nadal gaat op voor zijn zeventiende Grand Slam-titel. Hij verloor nog nooit een finale in Parijs.