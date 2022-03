Nadal ontsnapt in Indian Wells aan uitschakeling tegen Korda: ‘Ik dacht dat het klaar was’

Rafael Nadal is op het masterstoernooi van Indian Wells aan uitschakeling ontsnapt. De als vierde geplaatste Spanjaard stond zaterdag in de tweede ronde in de beslissende set met twee breaks achter tegen Sebastian Korda, maar wist alsnog te winnen. Nadal, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, zette de Amerikaanse nummer 38 van de wereld na tweeënhalf uur spelen met 6-2 1-6 7-6 (3) aan de kant.