Nadal op koers voor twaalfde toernooizege in Barcelona

Nadal, die het toernooi voor de twaalfde keer in zijn loopbaan kan winnen, neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen de Argentijn Diego Schwartzman of de Spanjaard Pablo Carreño Busta. In de andere halve finale staan de Italiaan Jannik Sinner en de Griek Stefanos Tsitsipas tegenover elkaar. Nadal schakelde gisteren de Japanner Kei Nishikori al uit in drie sets.



Bij het toernooi van Belgrado voldeed Novak Djokovic ook aan de verwachtingen. De Servische nummer 1 van de wereld zette in de kwartfinales zijn landgenoot Miomir Kecmanovic met 6-1 6-3 aan de kant. Djokovic speelt nu tegen de Rus Aslan Karatsev of de Italiaan Gianluca Mager.



Nadal verloor vorige week vrijdag nog in de kwartfinales van het graveltoernooi in Monte Carlo, het toernooi dat hij ook al elf keer won. Andrey Rublev versloeg Nadal daar in drie sets: 6-2, 4-6, 6-2.