Nadal opent seizoen in tiebreak-toernooi

De 31-jarige Nadal kwam in november voor het laatst in actie, bij de ATP World Tour Finals in Londen. Nadat hij zijn eerste groepswedstrijd tegen de Belg David Goffin had verloren, trok Nadal zich vanwege een knieblessure terug.



De nummer één van de wereld stelde zijn rentree steeds uit omdat hij zich nog niet fit genoeg voelde. Hij trok zich terug voor een demonstratietoernooi in Abu Dhabi en meldde zich af voor de toernooien in Brisbane en Sydney.