Nadal oppermachtig naar elfde eindzege op Roland Garros

De koning van het gravel gooide zijn armen in de vroege avond in de lucht. Rafael Nadal (32) had net het verwachte, maar ook onmogelijke gedaan: hij won voor de elfde keer in dertien jaar tijd de finale van Roland Garros. In de finale was de Spanjaard in drie sets te sterk voor de 24-jarige Oostenrijker Dominic Thiem, de prins van het gravel: 6-4, 6-3, 6-2.

Thiem komt daarmee in een rijtje Mariano Puerta, Roger Federer (vier keer), Robin Söderling, Novak Djokovic (twee keer), David Ferrer en Stan Wawrinka. Zij werden de afgelopen dertien jaar in de finale van Roland Garros allemaal verslagen door Rafael Nadal, die elf van zijn elf finales in Parijs won. Alleen in 2009 (in de vierde ronde uitgeschakeld door Robin Söderling) en 2016 (derde ronde vanwege blessure) won de tennisser uit Manacor niet in de Franse hoofdstad.

Volledig scherm Rafael Nadal bij zijn voorgaande tien zeges op Roland Garros. © AFP

Verwachtingen hooggespannen

Als je zo vaak hebt gewonnen als Nadal, zijn de verwachtingen altijd hooggespannen. Wie dacht er dit jaar dat hij niet zou winnen? Welke tegenstander had echt het gevoel dat hij hem in Parijs zou kunnen verslaan? Nadal liet de afgelopen weken elke keer weten het niet ‘zomaar even’ te doen. Hij was dit toernooi vaak gespannen geweest in zijn partijen en had in de halve finale tegen Diego Schwartzman zelfs een set verloren.

Volledig scherm Rafael Nadal. © Photo News Maar na twee weken tennis liet hij tegen de zeer talentvolle Thiem toch weer zijn grootsheid zien en leverde het bewijs dat op het gravel van Roland Garros niemand zo goed uit de voeten kan als hij: Rafael Nadal, de grote kampioen van Mallorca en de nummer 1 van de wereldranglijst. Zeventien grandslamtitels heeft hij sinds zondag op zijn naam staan, nog maar drie minder dan zijn tennisvriend en eeuwige concurrent Roger Federer. De eerste set werd meteen een boeiend gevecht, waarin Nadal al snel op 2-0 kwam, maar die voorsprong ook meteen weer uit handen gaf. Het ging gelijk op, zagen ook oud-voetballer Zinedine Zidane en acteur Hugh Grant vanaf de tribune van Court Philippe Chatrier. Maar uiteindelijk gaf Thiem zijn laatste servicegame wel erg makkelijk weg. Bij een stand van 5-4 voor Nadal, maakte de jongste van de twee geen enkel punt in die game: 6-4.

De finalisten troffen elkaar twee keer eerder op Roland Garros, in 2014 in de tweede ronde en vorig jaar in de halve finale. Beide keren won Nadal in drie sets. Maar Thiem groeit als tennisser, met deze eerste grandslamfinale als bewijs. Dit jaar won de Oostenrijker al van Nadal op het gravel in Madrid. Hij pakte alleen nog niet eerder de zege in een partij die om drie gewonnen sets gaat en dat is toch andere koek, zo bleek zondag maar weer in Parijs.

Nadal deelde in de tweede set meteen een mentale dreun uit aan de in Wiener Neustadt geboren Thiem en kwam opnieuw op een 2-0 voorsprong. Thiem foeterde op zichzelf na een paar afzwaaiers en soms zag je de moedeloosheid in zijn ogen na weer een uithaal van zijn opponent. Zijn eerste service begon wel beter te lopen. Toch een wapen van de fysiek sterke tennisser die dit toernooi een opslag van 224 kilometer per uur noteerde, de hardste van alle spelers. Het mocht niet baten. Het fysieke oermens Nadal speelde een paar stroeve games, maar bleef domineren en won de tweede set met 6-3.

Thiem wordt samen met Alexander Zverev gezien als de man die in de toekomst de leegte die Federer en Nadal achter zullen laten, kan gaan opvullen. Hij liet ook echt mooie dingen zien in de finale, maar het was nog lang niet goed genoeg om Nadal aan het wankelen te brengen.

Ook in de derde set kwam de Spanjaard al snel op een break voorsprong. Heel even zat de schrik er in toen zijn vinger in de kramp schoot, maar de koning en de keizer was heer en meester. Hij zag de vechtlust van Thiem afnemen. Toch had hij er nog vijf matchpoints voor nodig voor hij zijn armen in de lucht gooide.

Volledig scherm Rafael Nadal. © Getty Images

Volledig scherm Rafael Nadal met de ballenjongens en -meisjes. © AP

Volledig scherm Rafael Nadal. © REUTERS

Volledig scherm Dominic Thiem. © AP

Volledig scherm Kristina Mladenovic op de tribune. © REUTERS