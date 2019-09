Nadal over ‘Big Four’: ‘Komt een moment dat tijdperk gaat eindigen’

,,Op een bepaald moment komt dit tijdperk tot een einde”, zei Nadal voorafgaand aan de eindstrijd in New York tegen de Rus Daniil Medvedev. ,,We hebben bijna 15 jaar aan de top gestaan. Ik ben 33, Novak is 32 en Roger is 38. En Andy, die is 32. De tijd staat niet stil en dat is onderdeel van het leven. We hoeven deze tijd niet te houden.”



De laatste keer dat er een speler uit de ‘Big Four’ ontbrak in een finale van een grandslamfinale is precies vijf jaar geleden, toen de finale van de US Open tussen Marin Cilic en Kei Nishikori ging. De laatste elf majors werden gewonnen door de dertigers Djokovic, Nadal en Federer. ,,Ik maak me er geen zorgen over, want in het tennis staan er altijd weer nieuwe kampioenen op”, aldus Nadal. ,,Er komt eerdaags een moment dat dit tijdperk gaat eindigen.”