Nadal vergroot voorsprong Team Europa in strijd om Laver Cup

Medvedev en Tsonga maken geen fout en plaatsen zich voor finales

18:53 Daniil Medvedev en Jo-Wilfried Tsonga zijn nog in de race om in eigen land een ATP-titel binnen te slepen. Medvedev rekende in de halve finales van het toernooi in Sint-Petersburg af met Egor Gerasimov, terwijl Tsonga in twee sets te sterk was voor zijn landgenoot Lucas Pouille.