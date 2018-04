Nadal wint voor derde jaar op rij in Monaco

Rafael Nadal heeft voor het derde jaar op rij het prestigieuze masterstoernooi in Monaco op zijn naam geschreven. De nummer één van de wereld liet zich in de finale niet verrassen door de Japanner Kei Nishikori. De titelhouder zegevierde na iets langer dan anderhalf uur in twee sets: 6-3 6-2.

Voor Nadal was het zijn elfde titel in Monte Carlo. Hij won het graveltoernooi in Monaco voor de eerste keer in 2005. Het was zijn tiende zege in het twaalfde duel met Nishikori. Beide spelers kwam elkaar bij de Olympische Spelen van Rio 2016 voor de laatste keer tegen op de baan. De Japanner zegevierde toen in drie sets en veroverde daarmee olympisch brons.

Nadal liep in januari tijdens de Australian Open een bovenbeenblessure op en kwam een tijdlang niet in actie. Hij maakte ruim twee weken geleden in de Daviscup zijn rentree.