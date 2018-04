Nadal ziet zichzelf geen toernooien overslaan zoals Federer

Haarhuis verwacht geen wonderen in Fed-Cup duels tegen Australië

18 april Fed Cup-captain Paul Haarhuis is zich ervan bewust dat er een mirakel nodig is, wil zijn ploeg komend weekeinde in Wollongong Australië verslaan. Van Lesley Kerkhove en Quirine Lemoine, die hij opstelt in het enkelspel, verwacht hij geen wonderen.