Nadal zonder problemen naar kwartfinale

‘Veertig uur per week rammen op kantoor’ is na corona passé: zo gaan we straks werken

16:18 Blijven we na corona thuis werken, keren we terug naar kantoor of gaan we voor een mix? En wat betekent dat voor kantoren? Het Groene Hart wikt, weegt en onderzoekt, nu de pandemie op z'n retour is. ,,Het werken zal blijvend veranderen.”