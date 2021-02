Nadal zonder problemen naar vierde ronde Australian Open

Nadal speelde in een lege Rod Laver Arena. Een nieuwe lockdown in de staat Victoria betekende dat supporters niet welkom zijn op het tennispark. Zonder publiek was er ook geen afleiding voor de Spanjaard, die in zijn vorige partij tegen de Amerikaan Michael Mmoh nog werd beschimpt door een vrouwelijke toeschouwer.

De 34-jarige routinier hoopt in Melbourne zijn 21ste grandslamtitel te veroveren. Hij won in zijn loopbaan pas één keer de Australian Open, dat was in 2009. Zijn tegenstander in de vierde ronde is de Italiaan Fabio Fognini, die in de derde ronde de Australiër Alex de Minaur is drie sets de baas was: 6-4 6-3 6-4.