Naomi Osaka druipt af na 41 (!) onnodige fouten, Alexander Zverev op dreef in Cincinnati

Masters Toronto Medvedev walst over Isner en treft in finale opnieuw boomlange Amerikaan

15 augustus Daniil Medvedev heeft er geen misverstand over laten bestaan wie de favoriet is voor de titel op het masterstoernooi van Toronto. De als eerste geplaatste Rus had minder dan een uur nodig om af te rekenen met het Amerikaanse servicekanon John Isner. De setstanden waren 6-2 en 6-2. Medvedev neemt het in de finale op tegen een andere Amerikaan, de 2.11m lange Reilly Opelka.