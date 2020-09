Naomi Osaka heeft het hele pakket om wereldster te worden: ‘Ik hoop dat ik Kobe trots heb gemaakt’

Door Rik Spekenbrink



Het hardcourt in Arthur Ashe Stadium was al schoon gespoten, toen Naomi Osaka geruime tijd na haar gewonnen US Open-finale opnieuw de baan opstapte. Trofee in de handen, hemd van Kobe Bryant om haar schouders. De fotograaf drukte dankbaar op de knop.



Het was Bryant die haar kort na hun eerste kennismaking vorig jaar een glansrijke toekomst voorspelde. Hij zag iets in de sportvrouw, ongevraagd nam hij haar onder zijn hoede. Verloor Osaka aan de andere kant van de wereld een potje, was Bryant de eerste die haar een bericht stuurde. Dus bracht Osaka zaterdagavond een saluut aan haar tragisch om het leven gekomen idool. ,,Ik hoop dat ik Kobe trots maak. En dat ik ooit zo geweldig mag worden als hij dacht dat ik kon worden”, sprak ze in de persconferentie, nog altijd in Lakers-tenue.