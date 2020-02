Nederlaag Serena Williams zonder gevolgen voor Verenigde Staten

Op de tweede dag verloor eerst Sofia Kenin haar partij tegen Jelena Ostapenko, waarna ook Williams verzuimde tegen Anastasia Sevasteva het beslissende derde punt te maken. De Letse pakte de winst via een tiebreak in de derde set. Het dubbel moest daarop de beslissing brengen. Kenin en Bethanie Mattek-Sands waren daarin in twee sets (6-4 6-0) te sterk voor Ostapenko en Sevastova.



Williams had nog nooit een enkelpartij in de Fed Cup verloren. Het team van de Verenigde Staten voegde zich bij titelverdediger Frankrijk, Australië, Hongarije, Wit-Rusland, Rusland, Spanje, Zwitserland, België, Duitsland, Slowakije en Tsjechië. Die landen strijden van 14 tot en met 19 april in Boedapest om de titel. Nederland verloor zaterdag met 3-2 van Wit-Rusland.