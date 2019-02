Nederland kent tegenstanders voor finaleweek Davis Cup

Griekspoor ziet verbeter­pun­ten: ‘Moet constanter worden’

18:14 Als nummer 211 van de huidige wereldranglijst is Tallon Griekspoor voornamelijk op het challengercircuit, het tweede profniveau, aangewezen. ,,Dit was dus voor mij een luxe week’', zei de 22-jarige tennisser na zijn nederlaag in de tweede ronde in twee sets (7-6/5 6-1) tegen de Franse routinier Jo-Wilfried Tsonga op het ATP-toernooi in Rotterdam.