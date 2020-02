Nederland naar Den Bosch voor Fed Cup-duel

,,Fijn dat we in april weer voor eigen publiek kunnen spelen", zegt directeur Jacco Eltingh van tennisbond KNLTB. De ploeg van captain Paul Haarhuis verloor begin deze maand in Den Haag met 3-2 van Wit-Rusland, dat zich daardoor plaatste voor de finaleweek van de Fed Cup in Boedapest. Oranje, met Kiki Bertens in de gelederen, moet de play-offs in.



De tennissters treffen daarin in ieder geval een Aziatisch land: China, Taiwan, India, Indonesië, Zuid-Korea of Oezbekistan. Vanwege het coronavirus werden het kwalificatietoernooi voor landen uit Azië en Oceanië uitgesteld naar maart en verplaatst van China naar Dubai.