Nederland naar wereldgroep na knappe zege De Bakker

Wie had dit vrijdag nog verwacht nadat de twee Nederlandse mannen hun enkelspel verloren? ,,Het wordt zwaar, maar het kan’’, sprak captain Paul Haarhuis na de dubbel hoopvol. Om er meteen aan toe te voegen dat er ,,geen garanties’’ waren. Maar het vertrouwen groeide in de loop van de dagen. Haase had na zijn gewonnen single het gevoel dat het erin zat. ,,We gaan ze afmaken’’, riep hij op de baan. Tot groot genoegen van de juichende en bierdrinkende studenten.

Heksenketel

De laatste keer dat het Nederlandse Davis Cup-team terugkwam van een 0-2 achterstand was in 1997. Haarhuis weet daar alles van, hij speelde destijds de laatste wedstrijd tegen Roemenië en won van Andrei Pavel. Haase voelde dat De Bakker het af kon maken, net na zijn eigen overwinning zei de kopman: ,,Dat zou fantastisch zijn. Ik kan me voorstellen dat hij zenuwachtig is, maar dat geldt ook voor Rosol.’’



Rosol won de eerste set en deed er daarna nog van alles aan om De Bakker uit zijn spel te halen. De Tsjech staat in het mannentennis niet bekend om zijn sportiviteit. Hij bleef net iets te lang zitten, strikte nog even rustig zijn veters. Maar De Bakker liet zich er niet door van de wijs brengen. Hij bleef de Oranje-fans opzwepen, de Haagse heksenketel gaf hem de steun die hij nodig had. De Bakker had het alleen die eerste set zwaar, daarna deed hij het onverwachte en bracht hij het Nederlandse team en de al drie dagen juichende supporters de overwinning. En een plek in de wereldgroep, het hoogste niveau voor landenteams.