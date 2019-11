Nederlands kampioen Griekspoor stopt met tennissen

Video Nadal en Bautista Agut bezorgen Spanje winst Davis Cup

24 november Rafael Nadal heeft de tennissers van Spanje in eigen land de Davis Cup bezorgd. De kopman haalde in de finale van het landentoernooi tegen Canada het tweede en beslissende punt binnen. Nadal was in Madrid de meerdere van Denis Shapovalov: 6-3, 7-6 (7). Pas op het derde wedstrijdpunt was het raak voor Nadal.