Nederlandse Arianne Hartono laat stunt door vingers glippen: ‘Ik werd nerveus’

Tennisster Arianne Hartono heeft in de eerste ronde van de Australian Open net niet voor een verrassing kunnen zorgen. De relatief onbekende Nederlandse, die haar debuut maakte op een grandslamtoernooi, verloor in de openingsronde met 2-6 6-4 6-3 van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Hartono stond halverwege nog met 6-2 4-2 voor.

De 25-jarige Hartono, die de afgelopen week drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen, had lange tijd het beste van het spel. Ze leek niet onder de indruk bij haar debuut en sloeg de ene na de andere winner, terwijl Anisimova erg onzorgvuldig speelde. De mondiale nummer 191 kon haar niveau echter niet vasthouden en zag de jonge en onstuimige Amerikaanse steeds beter in de wedstrijd komen. De 20-jarige Anisimova maakte het na een uur en 44 minuten af op haar eerste wedstrijdpunt, door een fout van de Nederlandse.

Aangeslagen

Een belangrijk moment in de wedstrijd vond plaats bij een 4-3-voorsprong voor Hartono in de tweede set. De Nederlandse had de hoek na een hoge bal van haar tegenstandster voor het uitkiezen, maar ze raakte de bal volledig verkeerd. In plaats van deuce werd het 4-4, waarna de wat aangeslagen Hartono ook de laatste twee games van de set verloor.

,,Bij een voorsprong van 6-2 4-2 dacht ik ‘oeh, het zit er toch wel in’. Ik ben ook maar een mens en toen begon de gedachtenmolen toch wel te draaien, zeg maar. En daar haalde zij voordeel uit’’, zei Hartono naar haar eerste duel ooit op een grand slam. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet een beetje nerveus werd en erover na begon te denken. Ik heb toch een stapje te ver vooruit gedacht en ik baal nu behoorlijk hard. Het is hartstikke jammer, maar ik weet nu wel van mezelf dat ik mezelf in die positie kan brengen. Hopelijk leer ik ervan en kan ik me op dat vlak verbeteren.’’

In de beslissende set kwam Hartono na breaks over en weer nog met 2-1 voor, maar nadat ze die break voorsprong had weggegeven, daalde haar niveau. Met onbevangen tennis probeerde ze nog terug in het duel te komen, maar Anisimova serveerde het duel overtuigend uit. Hartono: ,,Ze begon steeds beter te spelen. Ze heeft best vroeg in het seizoen al best veel succes gehad, dus ik denk dat ik blij met mijn prestatie mag zijn.’’

Collegetennis

Hartono maakte pas vorig jaar haar debuut op een WTA-toernooi in Luxemburg. Ze genoot haar opleiding in het Amerikaanse collegetennis, waar ze in 2018 als student aan de Universiteit van Mississippi het toonaangevende NCAA-kampioenschap wist te winnen.

Vrij onopgemerkt is ze opgeklommen naar een plek in de mondiale top 200 en ze is nu de nummer 3 van Nederland. Tot een debuut voor het Nederlands Billie Jean King Cup-team is het echter nog niet gekomen. ,,Elise Tamaëla, de nieuwe captain, heeft me al wel benaderd’’, bekent Hartono. ,,Ik moet daar over nadenken, maar het zit zeker in mijn achterhoofd. Waar mijn beslissing vanaf hangt? Of het uitkomt in mijn schema en of dit het goede moment is om het te doen.’’ Oranje neemt het in april thuis op tegen Spanje.

Hartono heeft Indonesische ouders en is in het verleden ook meermaals benaderd om Indonesië te vertegenwoordigen. ,,Mijn oom is bondscoach bij de nationale bond en hij heeft me altijd gevraagd voor dat land uit te komen. Maar ik ben geboren en getogen in Nederland, dus wil dat land ook vertegenwoordigen.’’

Hartono keert nu in de Verenigde Staten weer terug naar het ITF-circuit, het niveau onder de WTA-toernooien.\

