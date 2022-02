Nederlandse duo's kennen opponenten in Rotterdam, Haase en Middelkoop tegen favorieten

Kaia Kanepi zorgt voor stunt, primeur voor Alizé Cornet

Kaia Kanepi heeft voor een verrassing gezorgd op de Australian Open. De tennisster uit Estland was in de vierde ronde te sterk voor Aryna Sabalenka. Ze klopte de als tweede geplaatste speelster uit Belarus in drie sets: 5-7 6-2 7-6 (7).

24 januari