Nederlandse qualifier Gijs Brouwer zorgt voor megastunt met zege op Adrian Mannarino

Begin april was Brouwer nog de nummer 361 op de wereldranglijst, nu staat hij al op plek 181 en de Nederlander hoopt in New York een nog grotere sprong te gaan maken. Op baan 8 van het Billie Jean King National Tennis Center won Brouwer met 6-3, 6-4, 6-4 van Mannarino. De partij duurde exact twee uur.



De 34-jarige Fransman is de nummer 45 van de wereldranglijst bij de mannen en is al sinds 2004 actief als proftennisser. De Fransman versloeg afgelopen weekend in de finale van Winston-Salem de Serviër Laslo Djere in twee sets (7-6, 6-4), nadat hij een dag eerder in de halve finale van Botic van de Zandshulp had gewonnen. Brouwer mag het in de tweede ronde van de US Open gaan opnemen tegen de Belg David Goffin of de Italiaan Lorenzo Musetti.