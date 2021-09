Nederlandse tennissers klaren de klus in Uruguay

Nummer 1 van de wereld Barty uitgescha­keld op US Open: ‘Deze nederlaag is niet erg’

5 september Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, is op de US Open verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse Shelby Rogers. De Australische verloor in de derde ronde na twee uur en 8 minuten spelen in drie sets: 6-2 1-6 7-6 (5).