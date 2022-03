Nederlandse tennissers verslaan Canada en plaatsen zich voor Davis Cup Finals

Samenvatting Enorme steun van Oran­je-fans in Davis Cup heeft twee kanten: ‘Meer spanning dan op de US Open’

De Nederlandse Davis Cup-ploeg staat met één been in het finaletoernooi. In de kwalificatiewedstrijd tegen Canada wonnen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hun partij. ,,Ik voelde meer spanning dan op de US Open.”

4 maart