Nederlandse tennisster Arianne Hartono één zege verwijderd van hoofdtoernooi Australian Open

Arianne Hartono heeft nog één overwinning nodig om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De nummer 237 van de wereld was in de tweede kwalificatieronde net te sterk voor de Australische Destanee Aiava. Het werd 3-6, 6-3, 7-6 (6).

Na een spannende derde set liep Hartono in de tiebreak van 3-3 uit naar 6-3. Na een uur en 58 minuten benutte ze bij 9-6 (bij een stand van 6-6 in de beslissende set wordt er een tiebreak tot de tien gespeeld) haar eerste matchpoint tegen de mondiale nummer 325, die met een wildcard was toegelaten.

In de laatste kwalificatieronde neemt Hartono het op tegen de Braziliaanse Laura Pigossi, de nummer 14 van de plaatsingslijst in de voorronden en 113e op de wereldranglijst. Zij hoefde niet in actie te komen tegen de Japanse Misaki Doi.

De 26-jarige Hartono beleefde vorig jaar in Melbourne het hoogtepunt uit haar loopbaan door drie kwalificatiewedstrijden te winnen. Ze verloor begin 2022 in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de Amerikaanse Amanda Anisimova.

Het hoofdtoernooi begint maandag. Hartono kan in Melbourne de derde Nederlandse tennisser in het hoofdschema worden. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor doen mee bij de mannen, bij de vrouwen is Nederland vooralsnog niet vertegenwoordigd in het hoofdtoernooi.