Nederlandse tennissters treffen gemotiveerde Williams

Na zwaar weekend breekt Haase geen potten in Sofia

7 februari Robin Haase is in de eerste ronde van het toernooi in Sofia uitgeschakeld. De Haagse nummer 42 van de wereld, als vijfde geplaatst in Bulgarije, verloor in twee sets van de Roemeen Marius Copil: 7-6 (5) 6-4.