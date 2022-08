Nick Kyrgios maakt einde aan drie jaar droogte: ‘Ik heb heel diep gezeten’

,,Het is emotioneel voor me om hier terug te zijn en weer een titel te pakken”, zei Kyrgios, die Yoshihito Nishioka uit Japan in de finale versloeg: 6-4 6-3. De Australiër pakte zelfs de ‘dubbel’ in de Amerikaanse hoofdstad. Samen met Jack Sock won hij namelijk ook het dubbelspel. Het Australisch/Amerikaanse koppel rekende in de dubbelfinale af met de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek (7-5 6-4). Dodig en Krajicek hadden in de halve finales Matwé Middelkoop en diens partner Rohan Bopanna uit India geklopt.