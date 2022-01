Nick Kyrgios trekt trukendoos open tegen Daniil Medvedev: bizarre volley en tweener binnen vijf minuten

Toptennis­ster Victoria Azarenka: ‘Een geen spuit, niet spe­len-be­leid is de beste oplossing’

De Australian Open mag dan in volle gang zijn, de zaak-Djokovic dreunt in Australië nog altijd na. Vannacht liet ook toptennisster Victoria Azarenka zich niet onbetuigd: ,,Een geen spuit, niet spelen-beleid is de beste oplossing.”

19 januari