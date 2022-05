Nick Kyrgios weigert duel om één miljoen met rivaal na mediaruzie: ‘Heb grotere vissen te vangen’

ATP en WTA rekenen Wimbledon niet mee voor ranking: ‘Discrimi­na­tie is onaccepta­bel voor ons’

De overkoepelende organisaties in het tennis ATP (mannen) en WTA (vrouwen) delen op de komende editie van Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst uit aan de deelnemende spelers. Dit omdat het grandslamtoernooi in Londen weigert spelers uit Rusland en Belarus toe te laten, vanwege de Russische inval in Oekraïne.

20 mei