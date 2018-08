Niet fitte Tsonga moet US Open laten schieten

Djokovic sleept enige nog ontbreken­de mastersti­tel binnen in Cincinnati

0:52 Novak Djokovic heeft in zijn zesde poging eindelijk de titel in Cincinnati veroverd. De Serviër veroverde de enige nog ontbrekende masterstitel in zijn erelijst door rivaal Roger Federer in twee sets te verslaan: 6-4 6-4. Djokovic is de eerste speler die de serie van negen masterstoernooien allemaal heeft gewonnen.