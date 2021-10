Niet-gevaccineerde spelers toch welkom op Australian Open

Daarmee weersprak Morrison zijn immigratieminister Alex Hawke, die vorige week nog zei dat tennissers en andere atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te komen. ,,Een speciale uitzondering kan geoorloofd zijn om een economische reden”, zei Morrison. ,,Wij willen vooraanstaande evenementen in dit land, veel banen hangen daarvan af. We willen de wereld laten zien dat Australië open is.”

De verklaring van de premier is goed nieuws voor de organisatie van de Australian Open, Tennis Australia, die graag wil dat de nummer één van de wereld Novak Djokovic aan het toernooi in Melbourne deelneemt. Van Djokovic en enkele andere topspelers is de vaccinatiestatus onduidelijk. De Serviër wil voorlopig niet bevestigen of hij gevaccineerd is. Hij vindt dat een privézaak. Momenteel is ongeveer 70 procent van de spelers uit de top 100, zowel bij de vrouwen als mannen, volledig gevaccineerd.