Niets dan lof voor gestopte Barty: ‘Wat een speelster, wat een fantastische carrière!’

Robin Haase boos en teleurge­steld: ‘Er moeten dingen anders in Davis Cup­team’

Met 66 gespeelde partijen sinds 2006 was Robin Haase jarenlang de drijvende kracht achter de Nederlandse Davis Cup-ploeg. Komende dagen, bij de kwalificatiewedstrijd tegen Canada in Den Haag, is hij reserve. Maar daarin zit hem niet zijn frustratie.

3 maart