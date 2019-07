Nieuwe mijlpaal voor Federer met honderdste zege

Na Novak Djokovic en Roberto Bautista Agut heeft ook Roger Federer zich verzekerd van de halve finales in Londen. King Roger kwam traag op gang tegen Kei Nishikori door de eerste set in te leveren, maar maakte daarna geen fout meer: 4-6, 6-1, 6-4, 6-4.

Het was de 100ste zege van Federer bij het grastoernooi van Londen. ,,Nee, dat besefte ik niet meteen”, gaf hij toe. ,,Tijdens een partij ben ik alleen bezig met het winnen van het volgende punt. Een toeschouwer feliciteerde me na afloop met mijn honderdste overwinning op Wimbledon. Toen pas drong dat tot me door. Het gaf me een fijn gevoel.”

Voor Federer was het zijn achtste zege in zijn elfde duel met Nishikori. De 29-jarige Japanner was in de laatste onderlinge partij eind vorig jaar tijdens de ATP Finals in Londen nog in twee sets te sterk voor de acht jaar oudere Zwitser. Nishikori haalde op Wimbledon nog nooit de halve finales.

Federer speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de als derde geplaatste Spanjaard Rafael Nadal en de Amerikaan Sam Querrey. De liefhebbers hopen op een nieuwe confrontatie tussen Federer en Nadal. Dat zou het veertigste onderlinge duel worden tussen de twee grootheden. De 39ste partij was begin juni in Parijs in de halve finales van Roland Garros. Nadal was als gravelspecialist de duidelijke winnaar in drie sets.

Federer is achtvoudig kampioen op Wimbledon.

Volledig scherm © AP