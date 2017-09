Nieuwe test in het tennis: lijnrechters vervangen door camera's

De Bakker haalt kracht uit het team: 'We gaan voor elkaar door het vuur'

17 september Thiemo de Bakker had al even geen lange partijen meer gespeeld. Maar als het om tennissen in Daviscupverband gaat, kan de Westlander nog steeds boven zichzelf uitstijgen. ,,We gaan voor elkaar door het vuur, we geven alles. We spelen al zo lang samen'', zei De Bakker nadat hij met zijn zege in vier sets op de Tsjech Lukas Rosol Nederland naar de wereldgroep had geslagen. Eerder op de dag had Robin Haase al gewonnen van Jiri Vesely.