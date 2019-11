Nieuwe winnaar ATP Finals: Thiem of Tsitsipas?

Tsitsipas op stoom

Volledig scherm Tsitsipas delft het onderspit tegen Nadal in de finale van de Australian Open. © AP Een talent was hij altijd wel, maar dat Tsitsipas vanavond één van de finalisten zou zijn van de ATP Finals, dat zal hij zelf begin 2019 ook niet hebben gedacht. Precies één toernooizege had de dan twintigjarige Griek pas op zijn naam staan. Maar wat goed is komt snel, dat blijkt maar weer als Tsitsipas in februari de finale van de Australian Open haalt.



Het is de opmaat voor het jaar dat Tsitsipas tegemoet zal gaan. Halverwege februari pakte hij in Marseille de eindzege, pas de tweede ATP-titel in zijn carrière. In Dubai komt daar een finaleplaats bij, voor hij in mei voor de tweede keer in zijn carrière het toernooi van Estoril wint. In Madrid haalt Tsitsipas vervolgens de finale, maar daarna gaat de Griekse motor wat haperen. Het is september als hij zich sinds tijden weer plaatst voor een finale, in China, die hij verliest van Dominic Thiem.

Maar toch, al met al is het een positief jaar voor Tsitsipas. Hij begint in Londen als nummer zes van de jaarranking aan het toernooi. Een ticket voor de halve finale is al na twee duels geboekt, door zeges op Daniil Medvedev en Alexander Zverev. In de halve finale rekent hij ook nog eens af met Federer, waardoor Tsitsipas als debutant de finale haalt op de Finals. De Griek gelooft het zelf nog altijd niet: ,,Vroeger was ik een van de kinderen die naar dit toernooi keek, nu sta ik zelf in de finale. Dromen komen dus uit.”

Eindelijk voor Thiem?

Al sinds het moment dat Thiem zijn debuut maakt op de tour, wordt hij vergeleken met Rafael Nadal. In alles lijkt hij op de Spaanse meester, behalve in het belangrijkste: prijzen pakken. Alhoewel, grote prijzen pakken misschien.



Want titels won Thiem al veelvuldig in zijn carrière. Zo ook in maart van dit jaar, als hij in de finale van het hoog aangeschreven Indian Wells afrekent met Roger Federer. Dan al laat Thiem zien een speler te zijn waarmee rekening gehouden dient te worden.

Volledig scherm Thiem wint het toernooi van Indian Wells. © BSR Agency

Ook ruim een maand later maakt de Oostenrijker indruk. Op het gravel in Barcelona pakt hij door te winnen van Medvedev zijn tweede titel van het jaar. Heel dicht bij de grootste titel uit zijn carriere komt Thiem op Roland Garros. Tegen de Nadal is Thiem alleen niet opgewassen. Hij verliest de finale in vier sets.



In thuisland Oostenrijk en in China pakt Thiem vervolgens titels drie en vier van het jaar, om vlak voor de Finals in opnieuw Oostenrijk titel vijf nog bij te schrijven.



Vol vertrouwen komt Thiem, vierde op de jaarranking, dan ook richting de Finals, waar hij al na twee wedstrijden zeker is van de halve finale. Eerst moet Federer eraan geloven, waarna Djokovic in het volgende duel ook geen antwoord heeft op de ontketende Thiem. In de halve finale verslaat Thiem ook titelverdediger Zverev, waardoor er nu een finaleplaats wacht. ,,Er komt voor mij een hele grote doom uit", vertelt Thiem na de wedstrijd.

