Nishikori en Chung eerste deelnemers in Rotterdam

De 28-jarige Nishikori is de voormalige nummer vier van de wereld en is nu terug te vinden op de 27e plaats. De Japanner doet voor het eerst mee in Rotterdam.

,,Nishikori stond al heel lang op mijn verlanglijst. Het is mooi om de fans nieuwe spelers voor te kunnen schotelen", aldus de toernooidirecteur in een persbericht.

De 22-jarige Chung is een groot talent en bereikte in 2016 de tweede ronde in Rotterdam. ,,Chung is een echte publiekslieveling door zijn spel, maar zeker ook door zijn omgang met fans naast de baan", zegt Krajicek over de huidige nummer 22 van de wereld.