Nishikori stelt rentree op tennisbaan uit

Nishikori besloot zich niet te laten opereren en werkte onder meer in België aan zijn herstel. In Brisbane, waar hij begin dit jaar nog de finale bereikte, wilde hij weer in actie komen .,,Ik ben bijzonder teleurgesteld dat ik Brisbane dit jaar moet missen'', liet hij via de organisatie weten. ,,Het is al jaren mijn eerste toernooi van het seizoen en ik heb me er altijd enorm thuis gevoeld.'' Veel tennissers gebruiken het toernooi in Brisbane als voorbereiding op de Australian Open, dat op 15 januari weer van start gaat in Melbourne.