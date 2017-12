Nishikori stelt rentree weer uit

Bertens opent seizoen op oudejaarsdag

12:26 Kiki Bertens opent haar seizoen op oudejaarsdag in Brisbane tegen Ana Konjuh. De 26-jarige Westlandse werd bij de loting voor het WTA-toernooi in Australië gekoppeld aan de negentienjarige Kroatische, die de 44ste plek inneemt op de wereldranglijst. Bertens is de nummer 31 van de wereld.