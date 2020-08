Nishikori test weer positief: US Open op de tocht voor Japanner

,,Ik ben nog steeds positief”, laat hij weten. ,,Ik blijf daarom voorlopig in Florida. Ik vertoon minimale symptomen en laat me komende week opnieuw testen.” Nishikori testte vorige week voor het eerst positief op corona. De US Open beginnen op 31 augustus in New York, met strikte veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Nishikori kan goed uit de voeten op het hardcourt in New York. Hij haalde in 2014 de finale en werd in 2016 en 2018 uitgeschakeld in de halve eindstrijd. Veel topspelers hebben zich afgemeld voor de US Open, uit angst voor corona. Titelverdedigers Rafael Nadal en Bianca Andreescu en Ashleigh Barty, nummer één van de wereldranglijst bij de vrouwen, komen niet naar New York.