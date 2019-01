Nishikori wint na negen verloren finales weer eens een ATP-toernooi

Sabalenka wint derde WTA-titel in Shenzhen

5 januari Aryna Sabalenka heeft in het Chinese Shenzhen haar derde WTA-titel veroverd. Dat deed de Wit-Russische door eerst de Chinese Wang Yafan te verslaan in de halve finales om daarna in de eindstrijd de Amerikaanse Alison Riske in een lange driesetter opnieuw naast de titel te laten grijpen. Riske was in 2016 en 2017 ook al verliezend finaliste in Shenzhen.