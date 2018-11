Noah haalt hard uit naar tennisfederatie: ‘Davis Cup is Davis Cup niet meer’

Video Kroatië dicht bij winst Davis Cup

23 november Kroatië is nog één zege verwijderd van het winnen van de Davis Cup. De winnaar van 2005 staat na de eerste twee wedstrijden in de finale in Lille 2-0 voor tegen titelverdediger en thuisfavoriet Frankrijk. Marin Cilic versloeg Jo-Wilfried Tsonga in drie sets: 6-3 7-5 6-4. Eerder had Borna Coric ook geen setverlies tegen Jérémy Chardy (6-2 7-5 6-4).